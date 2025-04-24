Тренер збірної Болгарії: Ми не відмовляємося від Новікова

Новий тренер збірної Болгарії Стоян Добрев заявив, що команда не буде відмовлятися від натуралізованих борців. У тому числі і від українця Семена Новікова.

Його слова цитує Topsport.bg.

"Вони для мене болгари, тому що вони мають болгарські паспорти. Як відповідальна людина, я прийняв цей виклик і зобов'язаний запросити абсолютно всіх борців, які представляли Болгарію. Я проведу індивідуальні бесіди з кожним з них, щоб зрозуміти їхню думку, їхні вимоги, а потім я буду складати концепцію. Я прийшов розвивати їх рівень, робити чемпіонів. Якою буде їхня думка, це окреме питання. Але я віддам всю душу і серце", – сказав Добрев.

Нагадаємо, Семен Новіков підписав лист із проханням залишити російського фахівця Сослана Фарнієва тренером збірної Болгарії.

На Олімпійських іграх 2024 Новіков виграв золоту медаль. У великому інтерв'ю для "Чемпіона" він потім заявив, що не вважає зміну громадянства зрадою.