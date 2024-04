Клуб АПЛ буде оштрафований на очки у разі вильоту з чемпіонату

Шеффілд Юнайтед отримав штраф у мінус два очки на старт сезону-2024/25, якщо команда вилетить з Англійської Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, покарання стало наслідком того, що керівництво клубу не виконало зобов'язання щодо виплат іншим клубам у сезоні-2022/23. Зазначається, що Шеффілд отримає ще два очки штрафу умовно. Дане покарання перетвориться на реальне, якщо "червоно-білі" не розрахуються перед іншими клубами за трансфери. Крім цього клуб буде змушений покрити витрати Англійської футбольної ліги, пов'язані з цією справою, у розмірі 310455 фунтів стерлінгів.

BREAKING 🚨: Sheffield United will be deducted two points the next time the club is in the EFL after defaulting on payments to other clubs in the 2022/23 season. pic.twitter.com/oETKtasftI