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07.04.2024 07:40 969

Клуб АПЛ буде оштрафований на очки у разі вильоту з чемпіонату

Сьогодні 20:40 147 0
Клуб АПЛ буде оштрафований на очки у разі вильоту з чемпіонату
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Шеффілд Юнайтед отримав штраф у мінус два очки на старт сезону-2024/25, якщо команда вилетить з Англійської Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, покарання стало наслідком того, що керівництво клубу не виконало зобов'язання щодо виплат іншим клубам у сезоні-2022/23. Зазначається, що Шеффілд отримає ще два очки штрафу умовно. Дане покарання перетвориться на реальне, якщо "червоно-білі" не розрахуються перед іншими клубами за трансфери. Крім цього клуб буде змушений покрити витрати Англійської футбольної ліги, пов'язані з цією справою, у розмірі 310455 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що АПЛ знов покарала Евертон Віталія Миколенка за порушення правил фінансового фейр-плея.

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