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АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея

Сьогодні 16:27 489 0
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем'єр-ліга покарала Евертон зняттям двох очок за порушення правил фінансового фейр-плея.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Ліверпульський клуб, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, розпочав підготовку до оскарження рішення Комісії Прем'єр-ліги.

Після зняття очок підопічні Шона Дайча опустилися на 16-ту сходинку турнірної таблиці, відставання від зони вильоту скоротилося до двох залікових пунктів. У наступній грі чемпіонату "іриски" зіграють з Челсі. Зустріч відбудеться в понеділок, 15 квітня, початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що 31 березня команда опублікувала звітність за сезон-2022/23, у якому вона оголосила про збитки розміром 89,1 мільйон фунтів стерлінгів.

Через будівництво стадіону "Бремлі-Мур Док" за останніми підрахунками заборгованість Евертона сягнула 330,6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року клуб Віталія Миколенка вже отримував покарання за порушення ФФП. З команди зняли 10 очок, але після розгляду апеляції частину балів повернули.

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