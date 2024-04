Бенфіка бажає придбати лідера Шахтаря

Португальська Бенфіка планує найближчим часом зробити першу пропозицію Шахтарю з приводу придбання Георгія Судакова.

Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Бенфіка збирається запропонувати за українця 30 мільйонів євро. Також у послугах 21-річного півзахисника зацікавлені лондонські Челсі, Арсенал, а також італійські Наполі і Ювентус.

#EXCL 💣#SLBenfica 🔴⚪🇺🇦

SL Benfica plans to make an opening offer of over 30 million euros for Shakhtar Donetsk's 21-year-old Ukrainian player Georgiy Sudakov.



▪️ Chelsea, Arsenal, Napoli and Juventus continue to be linked with the 21-year-old Ukrainian player. https://t.co/rn1VhwR1TZ pic.twitter.com/oWthun5w4G