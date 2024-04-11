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07.04.2024 07:40 969

Бенфіка бажає придбати лідера Шахтаря

Клуб оцінив українця у 30 млн євро
Сьогодні 20:25 250 0
Бенфіка бажає придбати лідера Шахтаря
#Бенфіка, #Наполі, #Арсенал Лондон, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка планує найближчим часом зробити першу пропозицію Шахтарю з приводу придбання Георгія Судакова.

Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Бенфіка збирається запропонувати за українця 30 мільйонів євро. Також у послугах 21-річного півзахисника зацікавлені лондонські Челсі, Арсенал, а також італійські Наполі і Ювентус.

Раніше повідомлялося про те, що увагу на Судакова також звернув леверкузенський Баєр.

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