🥇16-річна Онофрійчук здобула ще дві золоті медалі на етапі Кубку світу

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула ще три медалі на етапі Кубку світу, який проходив у болгарській Софії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

16-річна українка тріумфувала у фіналі з булавами (28,900) та зі стрічкою (27,450). Також юна спортсменка виборола срібну нагороду у вправах з обручем (28,850). А ось під час виступу з м'ячем Таїсія помилилась та посіла підсумкове 5 місце.

Інша представниця України Поліна Каріка змагалася у фіналі з булавами, де набрала 26,850 балів та опинилася на 4 сходинці.

Зауважимо, що на цьому етапі Онофрійчук вже здобувала золото: у багатоборстві. Для неї це була 4 поспіль перемога в цьому виді. Попередні три Таїсія здобула на етапах Гран-прі в Тарту (Естонія), Марбельї (Іспанія) та Тьє (Франція).

Окрім цього, в Тьє Онофрійчук виграла чотири золоті нагороди у фіналах з обручем, з м'ячем, з булавами та зі стрічкою. Ще дві медалі були на рахунку Каріки: срібло у змаганнях з обручем та бронза в булавах. Також Україна здобула срібло в командних змаганнях з п'ятьма стрічками.