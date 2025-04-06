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Академічна майстерність проти малоефективного пресингу: огляд бою Хргович – Джойс

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 07:46
Академічна майстерність проти малоефективного пресингу: огляд бою Хргович – Джойс
Джо Джойс – Філіп Хргович
Cкриншот/YouTube DAZN

Вчора, 5 квітня, в англійському Манчестері британський ветеран Джо Джойс (16-4, 15 КО) провів бій проти хорвата Філіпа Хрговича (18-1, 14 КО).

Зустріч завершилася перемогою Хрговича одноголосним рішенням.

39-річний Джо програв перший раунд. У наступних він застосовував пресинг, але не вистачало швидкості. Джойс, який і на піку не славився цим, з роками взагалі став дуже повільним.

Філіп працював другим номером. Досить часто він просто ставав у кут, непогано ухилявся і чудово влучав. Іноді за одну комбінацію доносив 2-3 удари. Суперник захищався у найкращих традиціях Роккі Бальбоа – все в обличчя

І якщо після 8 раундів ще можна було говорити, що бій рівний, то за останні два хорват довів, що саме він має стати переможцем.

Філіп Хргович – Джо Джойс: огляд бою

Після оголошення суддівського рішення тріумфатор заявив, що хотів би провести реванш із Даніелем Дюбуа. Чемпіон світу за версією IBF – єдиний, хто перемагав балканця.

Перспективи Джойса тепер геть погані. Промоутер Френк Воррен взагалі натякнув, що "Джаггернауту" непогано було б подумати про завершення кар'єри.

Бокс огляд Джо Джойс Філіп Хргович

Джо Джойс

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