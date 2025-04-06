Монпельє наблизився до вильоту, Марсель Де Дзербі перервав серію поразок у 28 турі Ліги 1

Сьогодні, 6 квітня, відбулося 5 матчів у рамках 28 туру Ліги 1.

Марсель Роберто Де Дзербі вдома зумів переграти Тулузу. Для клубу це дуже важливі три очки. Вони повернулися в зону Ліги чемпіонів і перервали серію з трьох поразок поспіль.

Монпельє, який посідає останнє місце, вдома програв іншому кандидату на виліт. Гавр завдяки тріумфу покинув зону вильоту.

Ланс дотис Сент-Етьєн, а Осер і Страсбур здобули виїзні перемоги.

Футбол – Ліга 1

6 квітня, 28 тур

Реймс – Страсбур 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дукуре (4)

Ренн – Осер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Жубал (89)

Ланс – Сент-Етьєн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Коюліпу (75)

Монпельє – Гавр 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Кечта (3), 0:2 – Туре (33)

Марсель – Тулуза 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Суасо (28, авт), 1:1 – Магрі (28), 2:1 – Грінвуд (57), 3:1 – Рабьо (64), 3:2 – Сьєрро (76)

Турнірна таблиця Ліги 1

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Нагадаємо, вчора ПСЖ обіграв Анже і достроково став чемпіоном Франції.