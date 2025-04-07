Довбик дізнався оцінку за матч проти Ювентуса

Український форвард Роми Артем Довбик відіграв 85 хвилин у матчі 31 туру Серії А проти Ювентуса.

Аналітичний портал SofaScore оцінив гру нападника в 7 балів.

За відведений ігровий час Артем завдав 1 удар у площину воріт, 28 разів торкнувся м'яча, віддав 12 точних із 16 (75%) передач, виграв 2 з 6 верхових дуелей, 1 раз порушив правила, а також двічі змусив суперника сфолити на собі.

Найкращим у складі "вовків" став голкіпер Міле Свілар, який отримав 7,8 балів.

Рома та Ювентус розійшлися миром – 1:1.

Нагадаємо, Роман Яремчук отримав найвищу оцінку серед гравців Олімпіакоса за матч чемпіонату Греції з ПАОКом.