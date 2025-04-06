Дострокова перемога: Цзю завоював титул WBO Inter-Continental

Колишній чемпіон світу у першій середній вазі Тім Цзю нокаутував Джозефа Спенсера та принесла титул WBO Inter-Continental.

Бій завершився технічним нокаутом у четвертому раунді.

Ця перемога перервала серію австралійця з двох поразок – раніше боксер програв росіянину Муртазалієву та Себастьяну Фундорі.

Зазначимо, що Тім Цзю є сином відомого російського та австралійського боксера Кості Цзю, які у різний час володів поясами WBA, WBC та IBF.

Раніше відомий промоутер закликав Джо Джойса завершити кар'єру після поразки від Хрговича.