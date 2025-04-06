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Чемпіон Бокс

Дострокова перемога: Цзю завоював титул WBO Inter-Continental

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 12:36
Дострокова перемога: Цзю завоював титул WBO Inter-Continental
Тім Цзю
Getty Images

Колишній чемпіон світу у першій середній вазі Тім Цзю нокаутував Джозефа Спенсера та принесла титул WBO Inter-Continental.

Бій завершився технічним нокаутом у четвертому раунді.

Ця перемога перервала серію австралійця з двох поразок – раніше боксер програв росіянину Муртазалієву та Себастьяну Фундорі.

Зазначимо, що Тім Цзю є сином відомого російського та австралійського боксера Кості Цзю, які у різний час володів поясами WBA, WBC та IBF.

Раніше відомий промоутер закликав Джо Джойса завершити кар'єру після поразки від Хрговича.

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