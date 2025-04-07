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Два сейви і поганий відсоток передач: Трубін дізнався оцінку за матч проти Порту

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 00:57
Два сейви і поганий відсоток передач: Трубін дізнався оцінку за матч проти Порту
Анатолій Трубін
Getty images

Анатолій Трубін допоміг своєму клубу розгромити Порту в межах 28 туру чемпіонату Португалії.

Бенфіка здобула перемогу з рахунком 4:1, а портал SofaScore оцінив гру воротаря в 7,1 бали.

Він зробив 2 сейви, 38 разів торкнувся м'яча, віддав 11 точних із 25 (42%) передач. Зробив 21 лонгбол, з яких 7 дійшли до адресата.

Найкращим гравцем матчу став форвард "орлів" Вангеліс Павлідіс – він оформив хеттрик.

Нагадаємо, минулого місяця повідомлялося про те, що Манчестер Сіті розглядає Анатолія Трубіна як можливу заміну Едерсону.

Бенфіка Порту Анатолій Трубін SofaScore

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