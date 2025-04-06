Нічийний день: Емполі без Коваленка розписав мирову з Кальярі у 31 турі Серії А

Сьогодні, 6 квітня, відбулися матчі 31 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Зокрема, Емполі, за який виступає український півзахисник Віктор Коваленко, розписала нульову нічию з Кальярі. Українець весь матч провів на лаві для запасних.

Також Лечче та Венеція не визначили переможця. Гра завершилася з рахунком 1:1. З ідентичним результатом зіграли й Торіно з Вероною.

Сьогодні відбудеться ще дві гри в Серії А. Рома Артема Довбика прийматиме Ювентус, а Лаціо завітає до Аталанти.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

31 тур, 6 квітня

Лечче – Венеція 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Галло (а.г.), 1:1 – 65 Баскіротто

Емполі – Кальярі 0:0

Торіно – Верона 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 64 Сарр, 1:1 – 67 Ельмас

Вилучення: Руччі 86 (Торіно, пряма червона)

19:00 Аталанта – Лаціо

21:45 Рома – Ювентус

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, що 31 тур італійської Серії А розпочався з того, що Руслан Малиновський та його Дженоа здобули мінімальну перемогу над Удінезе. Також Парма зробила подарунок Наполі, відібравши очки в Інтера, а Мілан і Фіорентина розписали мирову.