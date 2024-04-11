Головне
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 11464
Атлетико мінімально переміг Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 5248
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Вчора 19:47 2509
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Вчора 17:56 28863 4
Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ
Вчора 14:30 584
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
Вчора 12:30 629
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 11:00 2894 2
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Вчора 10:49 436
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Вчора 09:51 432
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Вчора 08:58 359
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 16:30 338
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 02:46 241
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 01:33 384
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 00:56 242
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 945

Нові претенденти на Судакова: ще кілька топклубів слідкують за українцем

Сьогодні 09:05 89 0
Нові претенденти на Судакова: ще кілька топклубів слідкують за українцем
ФК Шахтар
#Баєр, #ПСЖ, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Hitc.

За півзахисником збірної України та донецького Шахтаря Георгієм Судаковим слідкують французький ПСЖ та німецький Баєр.

Про це повідомляє Hitc.

Окрім цих клубів, інтерес до українця приписують низці команд Англійської Прем'єр-ліги, зокрема Ліверпулю, Манчестер Сіті, Арсеналу та Челсі, а також європейським грандам Барселоні, Баварії та Атлетико Мадрид.

У поточному сезоні Георгій зіграв 27 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар впевнено переміг львівський Рух. Наразі команда посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова 8661 2
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 26810 5
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 11464
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати 27759 2
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22162
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло 28863 4
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16635 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13866
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39985
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362303 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92814
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65103 1