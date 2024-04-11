Нові претенденти на Судакова: ще кілька топклубів слідкують за українцем

Джерело - Hitc.

За півзахисником збірної України та донецького Шахтаря Георгієм Судаковим слідкують французький ПСЖ та німецький Баєр.

Про це повідомляє Hitc.

Окрім цих клубів, інтерес до українця приписують низці команд Англійської Прем'єр-ліги, зокрема Ліверпулю, Манчестер Сіті, Арсеналу та Челсі, а також європейським грандам Барселоні, Баварії та Атлетико Мадрид.

У поточному сезоні Георгій зіграв 27 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар впевнено переміг львівський Рух. Наразі команда посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ.