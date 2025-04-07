Трубін пропустив наприкінці гри: Бенфіка на виїзді розгромила Порту в матчі чемпіонату Португалії

Вчора, 6 квітня, у межах 28 туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді здолала Порту.

Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь "орлів".

Справжнім героєм зустрічі став грецький нападник Бенфіки Вангеліс Павлідіс, який оформив хеттрик. "Дракони" зуміли забити лише наприкінці гри, але все одно останнє слово залишилося за гостями – Отаменді відзначився за кілька секунд до фінального свистка.

Анатолій Трубін вийшов у старті. Загалом у площину воріт Бенфіки господарі нанесли 3 удари.

Футбол – Прімейра-ліга-2024/25

6 квітня, 28 тур

Порту – Бенфіка 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – Павлідіс (1), 0:2 – Павлідіс (42), 0:3 – Павлідіс (69), 1:3 – Омородіон (81), 1:4 – Отаменді (90+4)

Завдяки перемозі команда українця має 68 очок і на три очки випереджає Спортинг. Щоправда, "леви" мають поєдинок у запасі. Порту набрав лише 56 балів і посідає четверте місце.

Нагадаємо, минулого місяця повідомлялося про те, що Манчестер Сіті розглядає Анатолія Трубіна як можливу заміну Едерсону.