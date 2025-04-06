Барріос дебютним голом в Ла Лізі приніс Атлетико вольову перемогу над Севільєю

У неділю, 6 квітня, в межах 30-го туру іспанської Ла Ліги заплановані чотири поєдинки.

В першому матчі Реал Сосьєдад не зазнав проблем з Лас-Пальмасом, здобувши комфортну перемогу з рахунком 3:1. За рахунок цього результату баски обігнали Райо Вальєкано та Мальорку, які в 30 турі програли.

Пізніше на "Рамон Санчес Пісхуан" Севілья приймала Атлетико. Здавалося, що "матрацники" знову втратять очки, адже вже на сьомій хвилині господарі поля вийшли вперед. Але ще до перерви Хуліан Альварес ударом з пенальті (без подвійного дотику) зрівняв рахунок. І тільки в доданий до другого тайму час Пабло Барріос своїм першим в кар'єрі голом в Ла Лізі приніс команді Дієго Сімеоне перемогу. Це дозволило Атлетико перервати серію з шести матчів без перемог в усіх турнірах.

Також сьогодні ввечері пройдуть ще дві зустрічі: Вальядолід прийматиме Хетафе, а Атлетик гостюватиме у Вільярреала.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

30 тур, 6 квітня

Лас-Пальмас – Реал Сосьєдад 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Оярсабаль, 0:2 – 56 Гомес, 1:2 – 60 Макберні, 1:3 – 68 Арамбуру.

Севілья – Атлетико 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Агуме, 1:1 – 25 Альварес (пенальті), 1:2 – 90+3 Барріос.

19:30 Вальядолід – Хетафе

22:00 Вільярреал – Атлетик

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Нагадаємо, що вчора, 6 квітня, в межах 30 туру Ла Ліги дружньо зазнали втрати очок як Реал, так і Барселона.