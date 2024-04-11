Cейв Луніна після удару Голанда потрапив до підбірки найкращих у перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сейв Андрія Луніна в матчі проти Манчестер Сіті претендує на звання найкращого порятунку в перших матчах чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Підбірка найяскравіших сейвів була опублікована в офіційному Twitter-аккаунті Ліги чемпіонів.

🔝 stops from Kobel, Donnarumma, Oblak and Lunin 🧤



Which was the best save? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/0hnCbxqzV6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024

Український воротар Реала зреагував на сильний удар Ерлінга Голанда в ближній кут.

Нагадаємо, що через помилку в моменті з першим пропущеним голом Лунін отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців, які взяли участь у матчі. Втім, Карло Анчелотті після поєдинку позитивно відгукнувся про гру українця.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17 квітня на «Етіхад Стедіум». Початок зустрічі — о 22:00.