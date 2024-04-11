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07.04.2024 07:40 952

Cейв Луніна після удару Голанда потрапив до підбірки найкращих у перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:55 165 0
Cейв Луніна після удару Голанда потрапив до підбірки найкращих у перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Сейв Андрія Луніна в матчі проти Манчестер Сіті претендує на звання найкращого порятунку в перших матчах чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. 

Підбірка найяскравіших сейвів була опублікована в офіційному Twitter-аккаунті Ліги чемпіонів. 

Український воротар Реала зреагував на сильний удар Ерлінга Голанда в ближній кут. 

Нагадаємо, що через помилку в моменті з першим пропущеним голом Лунін отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців, які взяли участь у матчі. Втім, Карло Анчелотті після поєдинку позитивно відгукнувся про гру українця. 

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17 квітня на «Етіхад Стедіум». Початок зустрічі — о 22:00. 

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