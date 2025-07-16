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Семенюк: Це була не найкраща наша гра

Олег Дідух — 16 липня 2025, 17:15
Семенюк: Це була не найкраща наша гра
Юрій Семенюк
CEV

Капітан чоловічої збірної України з волейболу Юрій Семенюк прокоментував перемогу 3:2 над Нідерландами в матчі групового етапу Ліги націй-2025.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Складна перемога, але це перемога, 3:2. Неважливо – це перемога. Це не найкраща була наша гра, найважча, бо Нідерланди грали добре. Це інша гра у порівняно з тим, що вони грали перед цим, але для нас найважливіше – перемогти", – заявив Семенюк.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Нідерландами Україна гарантувала собі збереження прописки в Лізі націй. Наразі команда Рауля Лосано посідає 6 місце в турнірній таблиці, маючи шанси потрапити в фінальний раунд.

Свій наступний матч збірна України проведе в четвер, 17 липня, проти Італії. Початок поєдинку – о 17:30 за київським часом.

Збірна України з волейболу Ліга націй Юрій Семенюк

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