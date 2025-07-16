Соболєва вдало стартувала на турнірі ITF у Чехії
Анастасія Соболєва
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Анастасія Соболєва (233) успішно стартувала на турнірі серії ITF W75, який проходить у чеському Оломоуці, перемігши у першому колі італійку Саміру де Стефано (381).
Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
За поєдинок Соболєва не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.
ITF W75, Olomouc
Оломоуц, Чехія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 16 липня
Анастасія Соболєва (Україна) – Саміра де Стефано (Італія) 6:3, 6:4
Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Соболєва зіграє з Луцією Гавличковою (948, Чехія).
Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA від 14 липня Соболєва піднялася на одну позицію.