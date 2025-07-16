"Доппельгерц" став офіційним партнером ФК "Баварія"

"Доппельгерц", бренд №1 вітамінів, мінералів і тоніків у Європі*, уклав партнерство з легендарним футбольним клубом ФК "Баварія" (Мюнхен). Контракт розрахований до 2027 року і охоплює регіон EMEA (окрім країн DACH) та Азію.

Партнерство для здоров’я і результативності

Міхаель Дідеріх, виконавчий заступник голови правління ФК "Баварія", підкреслив: "Спорт і здорове, збалансоване, багате на поживні речовини харчування йдуть пліч-о-пліч. Саме тому ми раді партнерству між ФК "Баварія" та "Доппельгерц". Довгострокова результативність має вирішальне значення — як на полі, так і в повсякденному житті. І спортсмени, як і всі інші, можуть демонструвати свої найкращі результати, коли отримують оптимальне забезпечення поживними речовинами".

Тім Сімонсен, керівник глобального маркетингу компанії Квайссер Фарма, додав: "ФК "Баварія" має унікальну ментальність у німецькому професійному спорті: послідовне прагнення до досконалості, максимальні вимоги до власної якості та постійне вдосконалення. Уже понад 100 років ми з тією ж безкомпромісною позицією постійно вдосконалюємо наші продукти та асортимент".

Сильні бренди з однаковими цінностями

"Доппельгерц" підтримує стабільну якість завдяки власній лабораторії, високоякісній сировині та сучасним знанням у нутриціології.

Еріх Нобіс, виконавчий директор компанії Квайссер Фарма, зазначив: "Як і в ФК "Баварія", наша історія успіху вимірюється не лише німецьким ринком, але й нашим міжнародним бізнесом. Бренд "Доппельгерц" має велику довіру більш ніж на 60 міжнародних ринках охорони здоров’я, наприклад у Китаї, і займає провідні позиції на ринку. Тому партнерство з міжнародно успішним клубом ФК "Баварія" є цілком логічним. Не тільки в Європі, а особливо на ринках, що стрімко зростають, таких як Азія, Близький Схід і Африка, популярність і довіра до бренду ФК "Баварія" є ідеальними атрибутами для ще сильнішого позиціювання "Доппельгерц". Адже основою доброго здоров'я є активний спосіб життя, соціальний досвід і правильне харчування".

Коротко про партнерів

ФК "Баварія" — один із найуспішніших футбольних клубів світу з понад 400 000 членів, який виховує зірок світового рівня, таких як Джамал Мусіала, Гаррі Кейн та Мануель Нойєр.

"Доппельгерц" — бренд компанії Квайссер Фарма, який понад 100 років допомагає людям вести здоровий спосіб життя. Продукція бренду представлена у більш ніж 60 країнах світу.

Партнерство "Доппельгерц" і ФК "Баварія" — це синергія спорту, здоров’я та якості, що надихає на нові звершення як на полі, так і поза ним. Дізнатись більше.

* На основі внутрішнього аналізу, проведеного Квайссер Фарма з використанням даних з наступного джерела: IQVIA Global OTC Insights, категорія Вітаміни та тоніки в Європі, рейтинг на основі міжнародного бренду, за обсягом та вартістю продажів (LCE/PUB) за період MAT Q1/2025, що відображає оцінки реальної активності. Всі права захищені.