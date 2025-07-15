Можуть заарештувати й екстрадувати: ексфорвард Динамо пропустить матч Ліги Європи в Казахстані

Нападник варшавської Легії Ілля Шкурін відмовився летіти разом із командою до Казахстану на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Актобе.

Про це повідомляє Sport.pl.

За інформацією джерела, 25-річний білорус аргументував це страхом можливого арешту, оскільки він неодноразово критикував Олександра Лукашенка, який продовжує утримувати владу в Білорусі.

Починаючи з 2020 року, Шкурін відмовляється грати за свою національну збірну. Він повернеться до міжнародних матчів тільки після того, як "режим Лукашенка залишить Білорусь".

Колишній форвард київського Динамо побоюється, що білоруська влада може вплинути на служби безпеки в Казахстані і завдати йому шкоди, наприклад, відмовивши у в'їзді в країну або затримавши його в аеропорту чи готелі.

Ілля Шкурін виступав за Динамо Київ з літа 2021 року, перейшовши на правах оренди з московського ЦСКА. У лютому 2022 року оренда була перервана одразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

У складі "біло-синіх" Шкурін провів 11 матчів, у яких відзначився 5 результативними передачами.

Матч-відповідь першого раунду відбору Ліги Європи-2025/26 між Актобе та Легією відбудеться у четвер, 17 липня. Перша зустріч команд завершилася мінімальною перемогою поляків (1:0).

Нагадаємо, що у цей же день свій матч-відповідь проти Ільвеса проведе донецький Шахтар. У першому поєдинку команда Арди Турана розгромила свого опонента з рахунком 6:0.