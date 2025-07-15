Визначився суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Став відомий перший суперник київського Динамо у єврокубковому сезоні-2025/26.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів кияни зустрінуться з мальтійським Хамрун Спартанс, який напередодні пройшов литовський Жальгіріс.

У першому матчі у Вільнюсі перемогу здобули господарі поля з рахунком 2:0. У матчі-відповіді переможець визначився у серії післяматчевих пенальті, де перемогу здобула мальтійська команда з рахунком 11:10.

Динамо зіграє перший матч протистояння на полі суперника, який відбудеться 22 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом.

Напередодні Динамо зіграло внічию проти одного з представників Чемпіоншипу – Вест Бромвіча Альбіон, а сьогодні, 15 липня, розписало мирову з румунським ФК Корвінул.