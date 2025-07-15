Збила машина в рідному селі: найстаріший марафонець світу загинув у віці 114 років
Фауджа Сінгх, британсько-індійський чоловік, якого вважають найстарішим марафонцем у світі, помер після того, як його збила машина в Індії у віці 114 років.
Про це повідомляє BBC.
Поліція каже, що Сінгх переходив дорогу в селі, де він народився в Пенджабі, коли його збив невідомий автомобіль. Місцеві жителі доставили його до лікарні, де він помер.
Сінгх, світова ікона, встановлював рекорди, пробігаючи марафони в різних вікових категоріях, зокрема, коли йому було понад 100 років. Він почав бігати у 89 років і пробіг дев'ять повних марафонів між 2000 і 2013 роками, коли завершив кар'єру.
Наїзд та втеча сталися в понеділок, коли довгожитель гуляв своїм рідним селом Беас Пінд, поблизу Джаландхара.
"Триває пошук, і обвинуваченого скоро спіймають", – сказав Харвіндер Сінгх, високопоставлений офіцер районної поліції.
Гармандер Сінгх, тренер Фауджі Сінгх у клубі Sikhs In The City, підтвердив його смерть у заяві, опублікованій у біговому клубі.
У заяві йдеться: "З глибоким сумом ми можемо підтвердити, що наш символ людства та джерело позитиву Фауджа Сінгх помер в Індії".
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав його "винятковим спортсменом з неймовірною рішучістю".
Нагадаємо, у 40-річному віці помер зірка гри в пул Чанг Юн Лін, який в 2012 році кілька місяців був лідером світового рейтингу.