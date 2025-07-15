Збила машина в рідному селі: найстаріший марафонець світу загинув у віці 114 років

Фауджа Сінгх, британсько-індійський чоловік, якого вважають найстарішим марафонцем у світі, помер після того, як його збила машина в Індії у віці 114 років.

Про це повідомляє BBC.

Поліція каже, що Сінгх переходив дорогу в селі, де він народився в Пенджабі, коли його збив невідомий автомобіль. Місцеві жителі доставили його до лікарні, де він помер.

Сінгх, світова ікона, встановлював рекорди, пробігаючи марафони в різних вікових категоріях, зокрема, коли йому було понад 100 років. Він почав бігати у 89 років і пробіг дев'ять повних марафонів між 2000 і 2013 роками, коли завершив кар'єру.

Наїзд та втеча сталися в понеділок, коли довгожитель гуляв своїм рідним селом Беас Пінд, поблизу Джаландхара.

"Триває пошук, і обвинуваченого скоро спіймають", – сказав Харвіндер Сінгх, високопоставлений офіцер районної поліції.

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Гармандер Сінгх, тренер Фауджі Сінгх у клубі Sikhs In The City, підтвердив його смерть у заяві, опублікованій у біговому клубі.

У заяві йдеться: "З глибоким сумом ми можемо підтвердити, що наш символ людства та джерело позитиву Фауджа Сінгх помер в Індії".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав його "винятковим спортсменом з неймовірною рішучістю".

Нагадаємо, у 40-річному віці помер зірка гри в пул Чанг Юн Лін, який в 2012 році кілька місяців був лідером світового рейтингу.