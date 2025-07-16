Металіст 1925 підсилився хорватським тренером

Харківський Металіст 1925 оголосив про підсилення тренерського штабу Младена Бартуловича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До колективу приєднався фахівець із Хорватії Драган Тодорович, який працюватиме тренером з фізичної підготовки.

Фахівець розпочав кар'єру у 2015 році. Має досвід роботи в гандбольній збірній Хорватії, футбольній академії клубу Рієка, а також у болгарських командах Крумовград і Ботев.

Нагадаємо, новий головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович почав чистку складу. За повідомленнями, клуб покинули захисник Василь Кравець та хавбек Владлен Юрченко.