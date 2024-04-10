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06.04.2024 10:01 947

Лунін отримав найнижчу оцінку за матч проти Ман Сіті

Сьогодні 00:34 297 0
Лунін отримав найнижчу оцінку за матч проти Ман Сіті
#Андрій Лунін, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Whoscored.

Стала відома середня оцінка Андрія Луніна у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридського Реала та Манчестер Сіті (3:3).

Про це повідомляє Whoscored.

Українець отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців на полі - 5,5. Зазначимо, що найвищу отримав Вінісіус Жуніор (8,2), який відзначився двома результативними передачами.

Головною причиною такої оцінки Луніна є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

Раніше з'явилась інформація, що Лунін підпише новий контракт.

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