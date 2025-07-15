Я використаю свій шанс: Усик – про можливу перемогу нокаутом над Дюбуа

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що зможе зупинити володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це розповів боксер у коментарі talkSPORT.

"Даніель – молодий хлопець, він небезпечний завжди, бо в нього сильний удар і добрі боксерські навички. Але я маю бути обережним, бо це бокс. Я готувався до цього бою. Побачимо це в суботу. Чи знову він цілитиме у корпус? Звісно. Це ж бокс. Думаю, так. Але я готовий", – заявив українець.

Усик зазначив, що він готовий до 12 раундів протистояння, проте готовий скористатися шансом завершити бій достроково.

"Чи буде повних 12 раундів? Я завжди готуюсь на 12 раундів. Ми з тренером, з командою – завжди готуємось на всі 12 раундів. Але якщо буде шанс – скористаюсь. Ти віриш, що зупиниш його? Так, звичайно", – розповів Усик.

Нагадаємо, що поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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