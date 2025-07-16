Україна гарантувала собі збереження прописки в Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу гарантувала собі збереження прописки в Лізі націй на наступний рік. Сьогодні, 16 липня, українці обіграли Нідерланди 3:2. Це шоста перемога команди Рауля Лосано в 9 матчах поточного розіграшу турніру.

Наразі Україна з 17 очками посідає 6 місце у турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за потрапляння у фінальний раунд. Там зіграють 8 найкращих команд, проте серед числа учасників точно повинні опинитися господарі, збірна Китаю. Оскільки китайці наразі посідають лише 15 місце в турнірній таблиці, найімовірніше, для потрапляння у фінальний раунд потрібно буде фінішувати не нижче 7 місця.

За підсумками групового етапу з Ліги націй вилітає остання команда. Це місце з 3 очками в активі наразі посідає Сербія. Україна завдяки сьогоднішній перемозі вже точно залишиться у турнірі на наступний сезон.

Турнірна таблиця групового етапу Ліги націй:

Свій наступний матч збірна України проведе в четвер, 17 липня, проти Італії. Початок поєдинку – о 17:30 за київським часом.