Експеримент не вдався: Ред Булл припинить співпрацю з Цунодою

Юкі Цунода не збереже за собою місце в Ред Булл після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє GPBlog.

За інформацією джерела, австрійська команда визнала черговий провал ще одного напарника Макса Ферстаппена. І незважаючи на те, чи залишиться чотириразовий чемпіон світу, чи ні, команда збирається знайти нового другого номера.

При цьому "бики" не звільнятимуть Цуноду по ходу сезону-2025. Оскільки команда вже ні за що не бореться, вона не бачить сенсу проводити ще одну заміну прямо зараз. Японець виступатиме за кермом RB21 до кінця поточного року.

Повідомляється, що це не стало новиною для самого Цуноди, чий менеджмент вже займається пошуком нової команди для 25-річного пілота. Одним з варіантів вважається Астон Мартін, який стане клієнтом двигунів Хонди в 2026 році. Там Цунода може бути тестовим та резервним пілотом.

Юкі Цунода отримав довгоочікуване підвищення з Рейсін Буллз після стартових двох етапів кампанії Формули-1. Він замінив у команді Ліама Лоусона, який провалився та повернувся до "молодших биків". Найкращим результатом Цуноди за десять етапів стало дев'яте місце на Гран-прі Бахрейну. На його рахунку також два фініши поспіль на десятій позиції у Маямі та Імолі.

Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун висловив думку, яким чином пілот Ред Булл Макс Ферстаппен має обрати свій наступний кар'єрний шлях.