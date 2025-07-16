Полісся зіграло внічию з Академією Пушкаша

У середу, 16 липня, житомирське Полісся зіграло товариський матч на зборах в Австрії з Академією Пушкаша (Угорщина).

Зустріч завершилась внічию, з рахунком 1:1.

Першими вийшли вперед угорці, на 20-й хвилині відзначився ганський нападник Джоел Фамеє. Полісся відповіло влучним ударом Олександра Філіппова з-меж штрафного майданчика.

Товариський матч

16 липня

Полісся – Академія Пушкаша 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Фамеє, 1:1 – 54 Філіппов

Для Полісся – це третя поспіль мирова у спарингах. Напередодні "вовки" розписали нічию зі Штуромом, а раніше врятувались від поразки Младі Болеслав.

Нагадаємо, вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).