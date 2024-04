На думку головного тренера Реала Карло Анчелотті, останні два голи Манчестер Сіті у ворота українського воротаря Андрія Луніна в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:3) неможливо було відбити.

Слова італійського фахівця передає Madrid Xtra.

🗣️ Ancelotti: “Tchouameni yellow? We have Militao and Nacho.”

🗣️ Ancelotti: “Lunin? Great and with his feet, great. The last two goals… you can’t save them.”