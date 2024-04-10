Джерело - Чемпіон.

На думку головного тренера Реала Карло Анчелотті, останні два голи Манчестер Сіті у ворота українського воротаря Андрія Луніна в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:3) неможливо було відбити.

Слова італійського фахівця передає Madrid Xtra.

"Жовтка картка та дискваліфікація Чуамені? У нас є Мілітао та Начо. Андрій Лунін? Чудова гра ногами, загалом чудова гра. Останні два голи... їх не відіб'єш. План з Родріго зліва спрацював. Ми повинні залишатися впевненими", - сказав Анчелотті.

🗣️ Ancelotti: “Tchouameni yellow? We have Militao and Nacho.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2024

🗣️ Ancelotti: “Lunin? Great and with his feet, great. The last two goals… you can’t save them.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2024

🗣️ Ancelotti: “The plan worked with Rodrygo on the left.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2024

Нагадаємо, що Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку Реал — Манчестер Сіті. Головною причиною низького балу Луніна є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.