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06.04.2024 12:08 1156

Анчелотті - про гру Луніна в матчі з Ман Сіті: Останні два голи не можна було відбити

Сьогодні 07:22 133 0
Анчелотті - про гру Луніна в матчі з Ман Сіті: Останні два голи не можна було відбити
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

На думку головного тренера Реала Карло Анчелотті, останні два голи Манчестер Сіті у ворота українського воротаря Андрія Луніна в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:3) неможливо було відбити.

Слова італійського фахівця передає Madrid Xtra.

"Жовтка картка та дискваліфікація Чуамені? У нас є Мілітао та Начо. Андрій Лунін? Чудова гра ногами, загалом чудова гра. Останні два голи... їх не відіб'єш. План з Родріго зліва спрацював. Ми повинні залишатися впевненими", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку Реал — Манчестер Сіті. Головною причиною низького балу Луніна є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.

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