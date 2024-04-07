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ПСЖ втратив очки з Клермоном, Ланс та Гавр не виявили сильнішого: результати 28 туру Ліги 1

Гол Франковського відповів Саббі
Сьогодні 00:11 213 0
ПСЖ втратив очки з Клермоном, Ланс та Гавр не виявили сильнішого: результати 28 туру Ліги 1
#Клермон, #Ланс, #ПСЖ, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі французької Ліги 1 відбулося 2 поєдинки.

ПСЖ втратив очки, зігравши внічию з Клермоном. Ланс вдома розписав мирову з Гавром.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
28 тур, 6 квітня

Ланс - Гавр 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Франковський, 1:1 - 78 Саббі (пен)

ПСЖ - Клермон 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Кейта, 1:1 - 85 Рамос

Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції. Наразі парижани впевнено очолюють турнірну таблицю, перевага над другим Брестом - 12 очок.

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