ПСЖ втратив очки з Клермоном, Ланс та Гавр не виявили сильнішого: результати 28 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 28 турі французької Ліги 1 відбулося 2 поєдинки.
ПСЖ втратив очки, зігравши внічию з Клермоном. Ланс вдома розписав мирову з Гавром.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
28 тур, 6 квітня
Ланс - Гавр 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Франковський, 1:1 - 78 Саббі (пен)
ПСЖ - Клермон 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Кейта, 1:1 - 85 Рамос
Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції. Наразі парижани впевнено очолюють турнірну таблицю, перевага над другим Брестом - 12 очок.