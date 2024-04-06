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Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру Ліги 1

Сьогодні 00:08 107 0
Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Лілль здобув перемогу над Марселем у матчі 28 туру чемпіонату Франції. 

Матч завершився з рахунком 3:1. Усі голи були забиті в другій половині зустрічі. 

Чемпіонат Франції - Ліга 1
28 тур, 5 квітня

Лілль - Марсель 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - Девід (пен.) 54’, 2:0 - Кабелла 71’, 2:1 - Ісмаїлі (аг) 81’, 3:1 - Гудмундссон 84’

Лілль завдяки цій перемозі піднявся на третє місце, за додатковими показниками випередивши Монако. Марсель залишився на сьомому місці. Безвиграшна серія провансальців збільшилася до чотирьох матчів у всіх турнірах.

Цікаво, що за нещодавніми чутками, головний тренер Лілля Паулу Фонсека влітку може очолити Марсель. 

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