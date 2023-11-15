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Шахтар отримав гроші від Тоттенгема за Соломона

Сьогодні 22:22 228 0
Шахтар отримав гроші від Тоттенгема за Соломона

Шахтар отримав від Тоттенгема гроші за ізраїльського вінгера Манора Соломона, хоча спершу трансфер було здійснено на правах вільного агента.

Про це повідомляє Fotospor.

Керівництво "шпор" погодилося на умови, які поставив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін – 6,5 мільйонів євро компенсації та відсоток від наступного продажу.

Після цього Шахтар планує продовжити працювати над отриманням компенсації за несанкціонований перехід Тете в Галатасарай.

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