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Пердута: Нас не лякає, що саме гірників вважають фаворитами

Сьогодні 00:48 83 0
Пердута: Нас не лякає, що саме гірників вважають фаворитами
#Ворскла, #Пердута, #Шахтар Донецьк, #Кубок України з футболу

Джерело - Sport.ua.

Капітан Ворскли Ігор Пердута не зважає на те, що Шахтар буде фаворитом у фіналі Кубку України. 

Своїм налаштуванням на головний матч сезону досвідчений захисник поділився в інтерв’ю Sport.ua. 

"Нам нічого не залишається, як в травні перемагати у вирішальному матчі Шахтар. Нас не лякає, що саме "гірників" вважають фаворитами. У кубкових змагань – свої закони.

Пригадується, в 2009 році також багато експертів віддавали перевагу в фіналі Шахтарю, але сильнішою виявилася тоді Ворскла. До того ж, є надія, що вже невдовзі повернуться в стрій наші провідні гравці Володимир Чеснаков та Олександр Скляр", – сказав Пердута. 

Фінал відбудеться 15 травня в Рівному. Саме у цей день 5 років тому Шахтар розгромив Інгулець та здобув свій останній Кубок України. 

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