Пердута: Нас не лякає, що саме гірників вважають фаворитами

Капітан Ворскли Ігор Пердута не зважає на те, що Шахтар буде фаворитом у фіналі Кубку України.

Своїм налаштуванням на головний матч сезону досвідчений захисник поділився в інтерв’ю Sport.ua.

"Нам нічого не залишається, як в травні перемагати у вирішальному матчі Шахтар. Нас не лякає, що саме "гірників" вважають фаворитами. У кубкових змагань – свої закони.

Пригадується, в 2009 році також багато експертів віддавали перевагу в фіналі Шахтарю, але сильнішою виявилася тоді Ворскла. До того ж, є надія, що вже невдовзі повернуться в стрій наші провідні гравці Володимир Чеснаков та Олександр Скляр", – сказав Пердута.