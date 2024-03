Поліція затримала людей, які погрожували Ді Марії

Поліція Аргентини затримала трьох осіб, які погрожували смертю чемпіону світу та гравцю Бенфіки Анхелю Ді Марії.

Про це повідомляє The Sun.

Три арешти відбулися через два дні після того, як 36-річний аргентинець отримав погрозу в своєму родинному будинку на околиці Росаріо. Перед приватним мікрорайоном, де зазвичай мешкає футболіст, було залишено табличку, адресовану його родині, в якій говорилося, що навіть губернатор провінції Максиміліано Пулларо не міг гарантувати їхню безпеку, якщо він повернеться до міста.

Серед затриманих був Пабло Акотто, який перебував під слідством за торгівлю наркотиками, а також двоє його спільників. У будинку головного підозрюваного було знайдено пістолет і наркотики.

Police seize gun and cocaine after arresting three people following death threats sent to Angel Di Mariahttps://t.co/U7X4KBz0Z1