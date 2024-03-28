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Не знаю, хто це розганяє: інвестор Буковини спростував чутки про космічний бюджет

Сьогодні 22:30 124 0
Не знаю, хто це розганяє: інвестор Буковини спростував чутки про космічний бюджет
#Буковина, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Після приходу нового інвестора у Буковини не буде космічного бюджету, як повідомляли інсайдери

Чутки спростував сам Володимир Дубинський у коментарі головному редактору ПРОФУТБОЛ Digital Володимиру Звєрову. 

"Я не знаю, хто це розганяє і навіщо він це робить. На перших етапах ми хочемо зосередитись на українських гравцях. Ми не можемо витрачати такі гроші, тому що у нас їх і немає. Ми не розуміємо, навіщо це потрібно і навіщо це хтось робить.

На сьогоднішній день наша позиція полягає в тому, що зарплатня в Буковині не повинна відрізнятися від тих зарплат, які є в Першій лізі. Про десятки мільйонів ми навіть не розмовляємо, у нас немає такої думки", - сказав Дубинський. 

В ЗМІ була інформація, що в Буковини буде бюджет рівня Полісся. Журналіст Ігор Бурбас конкретизував, що сума перевищить 300 мільйонів гривень. 

Наразі Буковина виступає в групі "Вибування" Першої ліги. У чернівецької команди комфортна перевага над командами, що перебувають у зоні перехідних матчів - 9 очок. 

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