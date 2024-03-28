Не знаю, хто це розганяє: інвестор Буковини спростував чутки про космічний бюджет

Після приходу нового інвестора у Буковини не буде космічного бюджету, як повідомляли інсайдери.

Чутки спростував сам Володимир Дубинський у коментарі головному редактору ПРОФУТБОЛ Digital Володимиру Звєрову.

"Я не знаю, хто це розганяє і навіщо він це робить. На перших етапах ми хочемо зосередитись на українських гравцях. Ми не можемо витрачати такі гроші, тому що у нас їх і немає. Ми не розуміємо, навіщо це потрібно і навіщо це хтось робить.

На сьогоднішній день наша позиція полягає в тому, що зарплатня в Буковині не повинна відрізнятися від тих зарплат, які є в Першій лізі. Про десятки мільйонів ми навіть не розмовляємо, у нас немає такої думки", - сказав Дубинський.