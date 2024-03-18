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Понад 300 млн гривень: став відомий новий бюджет Буковини

Сьогодні 14:22 211 0
Понад 300 млн гривень: став відомий новий бюджет Буковини
#Буковина

Джерело - Чемпіон.

Першолігова Буковина отримає на наступний сезон рекордний бюджет та завдання пробитися в Українську Прем'єр-лігу.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Новий спонсор чернівецького клубу Володимир Дубинський, який відомий як власник баскетбольного та волейбольного Прометея, хоче бачити команду в найвищому українському дивізіоні. Зміни в клубі розпочнуться з наступного сезону.

"Наступного сезону для виходу в УПЛ у Чернівцях планують витратити 8,5 млн доларів (понад 330 млн гривень). Для клубу Першої Ліги це космічна цифра.

А у разі успішного досягнення цілі, вже в самій еліті бюджет збираються збільшити до 25 млн доларів. 15 млн з них підуть на команду, а решта на обладнання стадіону високоякісним світлом, підігрівом поля і всім іншим, необхідним для участі в УПЛ", - розповів Бурбас.

Зазначимо, що наразі клуб перебуває у групі вибування Першої ліги. 

Нагадаємо, нещодавно Буковина підписала вихованця Металіста та орендувала захисника Олександрії.

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