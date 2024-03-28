Захисник Карпат, який належить Шахтарю, надовго вибув через тяжку травму

Головне
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 18:00 142
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Сьогодні 19:01 60
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Сьогодні 18:33 175
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги
Сьогодні 17:44 979
Бій Богачука покажуть в Україні безплатно
Сьогодні 16:47 254
Зашквар дня: Калгарі розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом
Сьогодні 16:41 289
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:41 190
Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024
Сьогодні 14:06 731
Українець поб’ється з непероможним росіянином на шоу UFC
Сьогодні 13:26 307
Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024
Сьогодні 12:10 1047
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:45 184
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:54 198
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:45 199
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:00 208
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 08:40 215
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:23 218
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:38 367
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:20 226
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 05:00 217
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:00 330

Захисник Карпат, який належить Шахтарю, надовго вибув через тяжку травму

Сьогодні 18:53 70 0
Захисник Карпат, який належить Шахтарю, надовго вибув через тяжку травму
#Карпати, #Шахтар, #Андрій Булеза

Джерело - Sport.ua.

Орендований у Шахтаря захисник Карпат Андрій Булеза зазнав розриву хрестоподібної зв’язки. 

Про це повідомляє Sport.ua. 

Через таку тяжку травму 20-річний фулбек вже не зіграє цього сезону та пропустить Олімпіаду-2024. Джерело повідомляє, що Булеза травмувався на тренуванні олімпійської збірної України, з якою гравець готувався до нещодавнього товариського матчу з Японією U-23. 

Невдовзі Андрій прооперується в Києві. Зазвичай від розриву "хрестів" лікуються від 7 до 9 місяців. Нещодавно воротар Реала Тібо Куртуа доволі швидко повернувся до тренування після цієї травми, але майже одразу пошкодив меніск на іншій нозі

Нагадаємо, що Булеза перейшов з Шахтаря у Карпати на правах оренди до кінця поточного сезону. Молодий лівий захисник взяв участь у кількох спарингах, але так і не встиг провести дебютний офіційний матч за команду Мирона Маркевича. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 7748
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4446
Шелаєв — про матч проти Ісландії: Українці після перерви додали, ісландці виявилися неготові Шелаєв — про матч проти Ісландії: Українці після перерви додали, ісландці виявилися неготові 1291
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3396
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 49475
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України 18072 1
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39681
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45844
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22248
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106012
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51638
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34893 2