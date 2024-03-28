Захисник Карпат, який належить Шахтарю, надовго вибув через тяжку травму

Орендований у Шахтаря захисник Карпат Андрій Булеза зазнав розриву хрестоподібної зв’язки.

Про це повідомляє Sport.ua.

Через таку тяжку травму 20-річний фулбек вже не зіграє цього сезону та пропустить Олімпіаду-2024. Джерело повідомляє, що Булеза травмувався на тренуванні олімпійської збірної України, з якою гравець готувався до нещодавнього товариського матчу з Японією U-23.

Невдовзі Андрій прооперується в Києві. Зазвичай від розриву "хрестів" лікуються від 7 до 9 місяців. Нещодавно воротар Реала Тібо Куртуа доволі швидко повернувся до тренування після цієї травми, але майже одразу пошкодив меніск на іншій нозі.

Нагадаємо, що Булеза перейшов з Шахтаря у Карпати на правах оренди до кінця поточного сезону. Молодий лівий захисник взяв участь у кількох спарингах, але так і не встиг провести дебютний офіційний матч за команду Мирона Маркевича.