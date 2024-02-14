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Карпати орендували двох гравців Шахтаря

Едуард Козік та Андрій Булеза виступатимуть за Карпати до кінця сезону
Сьогодні 13:50 190 0
Карпати орендували двох гравців Шахтаря
#Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Козік, #Андрій Булеза

Джерело - Чемпіон.

Лідер Першої ліги України Карпати взяли в оренду двох гравців Шахтаря Андрія Булезу та Едуарда Козіка.

Про це повідомляє пресслужба львів'ян.

Орендна угода обох гравців розрахована до кінця сезону.

Минулий чемпіонат та першу частину поточного сезону Булеза провів у складі Минаю. Загалом оборонець відіграв 25 поєдинків у Прем'єр-лізі. До цього він виступав за юнацьку команду Шахтаря.

Козік дебютував в УПЛ за Шахтар у 19 років і загалом провів у елітному дивізіоні 8 матчів. Футболіст вирішив піти в оренду за ігровою практикою.

Раніше львівські Карпати підсилилися 21-річним півзахисником Юрієм Тлумаком.

Нагадаємо, півзахисник Шахтаря Данило Гончарук перейшов до чернівецької Буковину. 

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