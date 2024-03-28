Жадан привітав Шевченка з виходом збірної на Євро-2024

Джерело - Твіттер Сергія Жадана.

Поет і музикант Сергій Жадан привітав голову УАФ Андрія Шевченка з виходом збірної України на Євро-2024 у Німеччині.

Митець опублікував фото з легендарним футболістом у своєму твіттері.

Привітали Президента Української федерації футболу з перемогою національної збірної.



Нещодавно Андрій відвідував нашу "Хартію", тепер ось ми прийшли до нього з візитом ввічливості) pic.twitter.com/EiAMKsEuiO — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) March 28, 2024

Нагадаємо, перед від’їздом за кордон на важливі матчі збірної Шевченко відвідав бійців 13 бригади НГУ "Хартія", які боронять Україну на куп’янському-лиманському напрямку. Очільник УАФ особисто знайомий та добре товаришує з командиром "Хартії" Всеволодом Кожемякою.