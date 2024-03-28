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Жадан привітав Шевченка з виходом збірної на Євро-2024

Сьогодні 18:17 116 0
Жадан привітав Шевченка з виходом збірної на Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Твіттер Сергія Жадана.

Поет і музикант Сергій Жадан привітав голову УАФ Андрія Шевченка з виходом збірної України на Євро-2024 у Німеччині. 

Митець опублікував фото з легендарним футболістом у своєму твіттері. 

Нагадаємо, перед від’їздом за кордон на важливі матчі збірної Шевченко відвідав бійців 13 бригади НГУ "Хартія", які боронять Україну на куп’янському-лиманському напрямку. Очільник УАФ особисто знайомий та добре товаришує з командиром "Хартії" Всеволодом Кожемякою. 

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