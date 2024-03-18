Шевченко відвідав українських захисників на сході країни

Президент Української асоціації футболу і амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко відвідав бійців 13-ї бригади НГУ "Хартія" на куп’янсько-лиманському напрямку.

Про це повідомляють у офіційному Telegram-каналі УАФ.

"Немає нічого важливішого, ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну!" - цитують слова Шевченка.

Напередодні Шевченко подякував Японській асоціації за підтримку українського футболу.

Нагадаємо, УАФ разом із Superhumans збиратимуть кошти на протези для ветеранів війни.

Зазначимо, що Superhumans - всеукраїнський сучасний центр із протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від військової агресії дорослих й дітей.