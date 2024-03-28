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Мене називали алкоголіком, але я не штовхав нікого в обличчя: Вінісіуса знову присоромили за провокації

Сьогодні 17:10 89 0
Мене називали алкоголіком, але я не штовхав нікого в обличчя: Вінісіуса знову присоромили за провокації

Джерело - As.

Півзахисник Вільярреала Дані Парехо вважає, що Вінісіус сам винен у тому, що постійно стикається з хейтом. 

Своїми думками про скандальну зірку Реала Парехо поділився в інтерв’ю As. 

"Вінісіус - неординарний і ефектний гравець. Я не бачу себе у ролі важливого гравця у найкращій команді світу, але я думаю, що ми, футболісти, повинні присвятити себе футболу. Коли ти граєш за Реал, завжди панує особлива атмосфера, вболівальники завжди дошкуляють футболістам і намагаються до них приставати.

Я також був на стадіонах, де мене називали алкоголіком або ще якось, але я не штовхаю нікого в обличчя і не роблю жестів. Це непотрібно. Футболісти повинні бути вище таких ситуацій. Коли ви так поводитеся – ви робите помилку", - сказав Парехо. 

Вінісус часто стикається з проявами расизму в Іспанії. Нещодавно фанати Атлетіко співали пісню, в якій присутня фраза "Оле-оле-оле, Вінісіус - шимпанзе". Останній на даний момент інцидент стався в середині березня, коли вболівальники Осасуни бажали бразильцю смерті

Відомий парагвайський голкіпер Хосе Луїс Чілаверт також не залишився осторонь однієї з найбільш обговорюваних тем в іспанських ЗМІ. Після того, як Вінісіус заплакав на пресконференції після питання про расизм, Чілаверт закликав Віні не бути п*****м

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