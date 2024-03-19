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Реал подав скаргу до дисциплінарного суду на арбітра матчу з Осасуною

Сьогодні 07:01 167 0
Реал подав скаргу до дисциплінарного суду на арбітра матчу з Осасуною
#расизм, #Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - ФК Реал.

Мадридський Реал подав скаргу на суддю матчу 29 туру Ла Ліги проти Осансуни Хуана Мартінеса Мунуери до Дисциплінарного суду Комітету Королівської федерації футболу Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Позов спричинений бездіяльністю рефері у випадках расистських вигуків, спрямованих на вінгера королівського клубу Вінісіуса Жуніора.

Зазначається, що "вершкові" також направили скаргу до Державної комісії проти насильтва, расизму, ксенофобії та нетерпимості в спорті задля покарання тих, хто був до цього причетний.

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Допис, поширений Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Нагадаємо, у межах 29 туру Ла Ліги Реал у складі з Андрієм Луніним переміг Осасуну. Напередодні королівський клуб дізнався свого суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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