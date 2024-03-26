Вінісіус заплакав після питання про расизм

Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус під час пресконференції не зміг стримати сліз після питання про расизм.

"Я просто хочу грати у футбол, робити все для мого клубу та збірної. Не хочу дивитися, як страждають темношкірі. Це відбувається щодня, у кожному матчі. Мене це дуже засмучує. І це трапляється не лише в Іспанії, а й у всьому світі.

Через це проходив і мій батько. Добре, що мене підтримує моя сім'я, а також підтримують у клубі та збірній. Мене дратує, що я та інші постійно скаржимося на расизм, але нічого не змінюється", - сказав футболіст.