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Вінісіус заплакав після питання про расизм

Сьогодні 09:39 96 0
Вінісіус заплакав після питання про расизм
#расизм, #Реал Мадрид, #Збірна Бразилії з футболу, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус під час пресконференції не зміг стримати сліз після питання про расизм.

"Я просто хочу грати у футбол, робити все для мого клубу та збірної. Не хочу дивитися, як страждають темношкірі. Це відбувається щодня, у кожному матчі. Мене це дуже засмучує. І це трапляється не лише в Іспанії, а й у всьому світі.

Через це проходив і мій батько. Добре, що мене підтримує моя сім'я, а також підтримують у клубі та збірній. Мене дратує, що я та інші постійно скаржимося на расизм, але нічого не змінюється", - сказав футболіст.

Нагадаємо, нещодавно Реал подав скаргу до дисциплінарного суду на арбітра матчу з Осасуною, бо він не вніс до протоколу расистські вигуки в бік Вінісіуса.

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