Вінісіус заплакав після питання про расизм

Джерело - Чемпіон.
Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус під час пресконференції не зміг стримати сліз після питання про расизм.
"Я просто хочу грати у футбол, робити все для мого клубу та збірної. Не хочу дивитися, як страждають темношкірі. Це відбувається щодня, у кожному матчі. Мене це дуже засмучує. І це трапляється не лише в Іспанії, а й у всьому світі.
Через це проходив і мій батько. Добре, що мене підтримує моя сім'я, а також підтримують у клубі та збірній. Мене дратує, що я та інші постійно скаржимося на расизм, але нічого не змінюється", - сказав футболіст.
❤️🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024
“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN
Нагадаємо, нещодавно Реал подав скаргу до дисциплінарного суду на арбітра матчу з Осасуною, бо він не вніс до протоколу расистські вигуки в бік Вінісіуса.