Не будь п*****м: Чілаверт жорстко звернувся до Вінісіуса

Головне
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Сьогодні 18:15 745
У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України
Сьогодні 19:39 232
Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії
Сьогодні 19:10 484
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Сьогодні 14:45 313
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 14:05 3790
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 2126
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 1937
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 19780 2
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 5284 1
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 54568 2
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 906
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 899
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1059
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1073
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 960

Не будь п*****м: Чілаверт жорстко звернувся до Вінісіуса

Сьогодні 21:30 169 0
Не будь п*****м: Чілаверт жорстко звернувся до Вінісіуса
#Вінісіус Жуніор

Джерело - Твіттер Хосе Луїса Чілаверта.

Колишній воротар збірної Парагваю Хосе Луїс Чілаверт вважає Вінісіуса провокатором та скандалістом. 

Про це учасник двох чемпіонатів світу написав на своїй сторінці в Х (Twitter). 

"Хліба й видовищ. Вінісус першим ображає та нападає на суперників. Не будь п*****м, футбол для чоловіків", - йдеться у дописі. 

Ймовірно, це реакція Чілаверта на сльози Вінісіуса після питання про расизм на пресконференції перед матчем збірної Бразилії проти Іспанії.

Зазначимо, бразильський вінгер Реала часто стикається з проявами расизму в Іспанії. Нещодавно фанати Атлетіко співали пісню, в якій присутня фраза "Оле-оле-оле, Вінісіус - шимпанзе". 

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 61030
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 72166 1
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E 19780 2
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 54568 2
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 63311 17
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 48471
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166127 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358842
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60919
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57192 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45803
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93382