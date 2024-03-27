Не будь п*****м: Чілаверт жорстко звернувся до Вінісіуса

Джерело - Твіттер Хосе Луїса Чілаверта.

Колишній воротар збірної Парагваю Хосе Луїс Чілаверт вважає Вінісіуса провокатором та скандалістом.

Про це учасник двох чемпіонатів світу написав на своїй сторінці в Х (Twitter).

"Хліба й видовищ. Вінісус першим ображає та нападає на суперників. Не будь п*****м, футбол для чоловіків", - йдеться у дописі.

Ймовірно, це реакція Чілаверта на сльози Вінісіуса після питання про расизм на пресконференції перед матчем збірної Бразилії проти Іспанії.

Зазначимо, бразильський вінгер Реала часто стикається з проявами расизму в Іспанії. Нещодавно фанати Атлетіко співали пісню, в якій присутня фраза "Оле-оле-оле, Вінісіус - шимпанзе".