Ніцца повісила цінник на провідного захисника команди

Центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо може змінити клуб улітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Орлята" оцінили гравця у 40 млн фунтів. Тодібо знаходиться у списку можливих придбань Манчестер Юнайтед з минулого літа.

🚨🇫🇷 Understand Jean-Clair Todibo will be valued by OGC Nice around £40m for the summer transfer window.



He was already on Man United list since last summer but more clubs in PL and not only keep monitoring him.



French international and Nice vice captain could be on the move. pic.twitter.com/xxXz7dKgVg