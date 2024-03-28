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Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері нападника Реала

Сьогодні 14:30 161 0
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері нападника Реала
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Хоселу

Джерело - Relevo.

Манчестер Юнайтед може підписати форварда мадридського Реала Хоселу.

Про це повідомляє Relevo.

Англійський клуб зацікавлений у трансфері нападника "вершкових" через навички гри на позиції відтягнутого форварда та досвід виступів у АПЛ. Зазначимо, що Хоселу грав за Сток Сіті та Ньюкасл з 2015 по 2019 рік.

Представники манкуніанців переглядали іспанського нападника в останніх матчах. Зазначається, що Хоселу має намір залишитися в Реалі.

У нинішньому сезоні іспанець провів за мадридський клуб 38 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за гравця Ювентуса.

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