Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері нападника Реала

Джерело - Relevo.

Манчестер Юнайтед може підписати форварда мадридського Реала Хоселу.

Про це повідомляє Relevo.

Англійський клуб зацікавлений у трансфері нападника "вершкових" через навички гри на позиції відтягнутого форварда та досвід виступів у АПЛ. Зазначимо, що Хоселу грав за Сток Сіті та Ньюкасл з 2015 по 2019 рік.

Представники манкуніанців переглядали іспанського нападника в останніх матчах. Зазначається, що Хоселу має намір залишитися в Реалі.

У нинішньому сезоні іспанець провів за мадридський клуб 38 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за гравця Ювентуса.