Тоттенгем розпочав переговори із захисником Ніцци

Тоттенгем готує трансфер захисника

Тоттенхем провів переговори з представниками захисника Ніцци Жана-Клера Тодібо.

Про це повідомляє Daily Mail.

Оборонця вже довгий час пов'язують із Манчестер Юнайтед. Також за Тодібо стежать і в Ньюкаслі.

"Шпори" мають намір підписати трьох гравців взимку, але саме позиція центрального захисника є ключовою, тому клуб і намагається випередити конкурентів.

Французький захисник обійдеться майбутньому покупцеві в 35 млн фунтів, що для трансферу в січні адекватна сума.

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