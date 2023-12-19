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Тоттенгем розпочав переговори із захисником Ніцци

Тоттенгем готує трансфер захисника
Сьогодні 10:58 216 0
Тоттенгем розпочав переговори із захисником Ніцци
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ніцца, #Тодібо, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Тоттенхем провів переговори з представниками захисника Ніцци Жана-Клера Тодібо.

Про це повідомляє Daily Mail.

Оборонця вже довгий час пов'язують із Манчестер Юнайтед. Також за Тодібо стежать і в Ньюкаслі.

"Шпори" мають намір підписати трьох гравців взимку, але саме позиція центрального захисника є ключовою, тому клуб і намагається випередити конкурентів.

Французький захисник обійдеться майбутньому покупцеві в 35 млн фунтів, що для трансферу в січні адекватна сума.

Раніше Ребров назвав фаворитів АПЛ.

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