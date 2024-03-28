Лунін: Виконаний лише мінімум, я вважаю

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін вважає, що вихід збірної України на Євро-2024 - це мінімум з того, чого може досягнути команда.

Про це він розповів у відео на ютуб-каналі "Трендець".

"Ми розуміємо, що Євро - це вже великий турнір. Там буде тяжко, треба добре підготуватися. Головне, щоб зараз усі закінчили сезон без травм, зібралися та підготувалися на сто відсотків. Чудово розумію, що зараз ейфорія, ми їдемо на Євро. Потрібно також намагатися дати певний результат. Виконаний лише мінімум, я вважаю. Усі кажуть, що це дуже перспективна збірна, тому ми маємо відповідати. Вийде чи ні - побачимо на Євро", - сказав голкіпер.

Нагадаємо, збірна України перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.