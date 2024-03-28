Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футболу майже потрапила у десятку фаворитів на перемогу на Чемпіонаті Європи-2024, який відбудеться в Німеччині.
Українська команда знаходиться на 11 сходинці, випереджаючи, зокрема, Швейцарію, Сербію, Австрію та Угорщину. Лідерами очікувано є збірні Франції та Англії.
Коєфіцієнти букмекерів:
- Франція - 4.50
- Англія - 4.50
- Німеччина - 7.00
- Іспанія - 8.00
- Португалія - 9.00
- Італія - 17.00
- Нідерланди - 17.00
- Бельгія - 17.00
...
- Україна - 33.00
...
- Грузія - 300.00
Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.