Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу майже потрапила у десятку фаворитів на перемогу на Чемпіонаті Європи-2024, який відбудеться в Німеччині.

Українська команда знаходиться на 11 сходинці, випереджаючи, зокрема, Швейцарію, Сербію, Австрію та Угорщину. Лідерами очікувано є збірні Франції та Англії.

Коєфіцієнти букмекерів:

Франція - 4.50

Англія - 4.50

Німеччина - 7.00

Іспанія - 8.00

Португалія - 9.00

Італія - 17.00

Нідерланди - 17.00

Бельгія - 17.00

...

Україна - 33.00

...

Грузія - 300.00

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.