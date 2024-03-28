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Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024

Сьогодні 12:10 173 0
Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024
УЄФА
#Збірна України з футболу, #Збірна Іспанії з футболу, #Збірна Португалії з футболу, #збірна Англії з футболу, #Збірна Нідерландів з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Збірна Німеччини з футболу, #збірна Бельгії з футболу, #Збірна Франції з футболу, #Євро-2024, #Збірна Грузії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу майже потрапила у десятку фаворитів на перемогу на Чемпіонаті Європи-2024, який відбудеться в Німеччині.

Українська команда знаходиться на 11 сходинці, випереджаючи, зокрема, Швейцарію, Сербію, Австрію та Угорщину. Лідерами очікувано є збірні Франції та Англії.

Коєфіцієнти букмекерів:

  • Франція - 4.50
  • Англія - 4.50
  • Німеччина - 7.00
  • Іспанія - 8.00
  • Португалія - 9.00
  • Італія - 17.00
  • Нідерланди - 17.00
  • Бельгія - 17.00

...

  • Україна - 33.00

...

  • Грузія - 300.00

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.

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