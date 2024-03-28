Мессі назвав умову, за якої міг залишити збірну Аргентини

Футболіст - про своє перебування у збірній

Джерело - AS.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі міг завершити кар'єру в національній команді, якби не тріумф на ЧС-2022 у Катарі.

Про це заявив сам футболіст у підкасті Big Time.

"Стати чемпіонами світу для нас, для наших сімей та всієї країни було чимось чарівним, і це залишиться з нами на все життя. Звичайно, я пішов би зі збірної, якби ми не стали чемпіонами, але, на щастя, нам пощастило, і ми подарували Аргентині ще один трофей", - сказав Мессі.

Нагадаємо, Мессі пропустив березневі матчі збірної Аргентини через пошкодження. Цього сезону Ліонель провів п'ять поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше Мессі заявив, що завершить кар'єру, коли не зможе грати на належному рівні.