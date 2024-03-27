Мессі розповів коли завершить кар'єру

Легендарний футболіст збірної Аргентини та Інтера Маямі Ліонель Мессі розповів, що завершить кар'єру, коли не зможе грати на належному рівні.

Його слова передає AS.

"Я піду, коли зрозумію, що більше не можу грати на належному рівні або більше не насолоджуюся грою, не можу допомагати своїм партнерам.

Я дуже критично оцінюю себе самого, тож я розумію, коли я дію добре, а коли - ні. Коли прийде момент прийняти це рішення, я не враховуватиму вік. Я намагатимуся продовжувати. Це я вмію та люблю", - сказав футболіст.