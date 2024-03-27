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Мессі розповів коли завершить кар'єру

Сьогодні 14:54 147 0
Мессі розповів коли завершить кар'єру
Getty Images
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - AS.

Легендарний футболіст збірної Аргентини та Інтера Маямі Ліонель Мессі розповів, що завершить кар'єру, коли не зможе грати на належному рівні.

Його слова передає AS.

"Я піду, коли зрозумію, що більше не можу грати на належному рівні або більше не насолоджуюся грою, не можу допомагати своїм партнерам.

Я дуже критично оцінюю себе самого, тож я розумію, коли я дію добре, а коли - ні. Коли прийде момент прийняти це рішення, я не враховуватиму вік. Я намагатимуся продовжувати. Це я вмію та люблю", - сказав футболіст.

У поточному сезоні Мессі зіграв за свій клуб у 5 матчах, забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Нещодавно повідомлялося, що гравець мадридського Атлетико Аксель Вітцель може стати одноклубником аргентинця.

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